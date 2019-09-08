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ERZURUM

Yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdular

Erzurum merkez Yakutiye ilçesinde kentsel dönüşüm uygulanan, ancak park yapılmayan Şehitler Mahallesi'nde çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu.

Haber Merkezi DHA
Tehlikeye aldırış etmeden salıncakta sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi.
Tehlikeye aldırış etmeden salıncakta sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi.

Merkez Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde uygulanan kentsel dönüşüm sonrası gecekondular yıkılarak yerlerine apartmanlar inşa edildi. Ancak park ya da sosyal donatı alanları yapılmadı.

Oyun alanları kısıtlı olan mahallede çocuklar, yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurdu. Yüksek gerilim kablolarını taşıyan direkte tehlikeye aldırış etmeden salıncakta sallanan çocuklar, yetkililerden park yapmasını istedi.

Yavuz Coşkun

Mahallede park olmadığı için yapıyorlar

Mahallede park olmadığı için çocukların yüksek gerilim hattı direğine salıncak kurduğunu söyleyen Yavuz Coşkun, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Çocuklar yağmurlu günlerde bile buraya salıncak kuruyorlar. Herhangi bir önlem yok. İlgililere kaç kez park kurulsun diye talebimiz oldu. Çocukları engelleyemiyoruz, tedirgin oluyoruz. Çocuklarımızın can güvenliğinden kaygı duyuyoruz."

Çocuklarını oyun oynamak için dışarı bırakmadığını ifade eden Ahmet Özhan ise "Mahallede dışarı çıkan çocuklar toz- toprak içinde oynuyor. Kaç kez mahallemize bir park yapılmasını istedik ama bir çözüm bulunamadı. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı
OYNAT 00:18
Yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, arıza yapan yüksek gerilim hattında patlama meydana geldi. Yüksek gerilim hattındaki bir parçanın arıza yapması sonucu, hatta bağlı teller alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle hatta patlama oldu. Patlama sesi çevrede paniğe yol açarken, korkutan olayda can veya mal kaybı olmadı. Yüksek gerilim hattındaki patlama anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


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