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ZONGULDAK

Yüksek gerilim hattı hırsızlarını özel ekip yakaladı: 4 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerinden galvaniz kaplamalı demir ve farklı malzemeler çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından oluşturulan özel ekiple yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Adliyeye sevk edilen zanlılardan dördü tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan dördü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, değişik tarihlerde ilçeye bağlı Filyos ve Saltukova beldelerindeki yüksek gerilim hattı direklerinden yaklaşık 6 ton galvanizli demir çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Özel ekip kuruldu

Hırsızlık olaylarını çözülmesi için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesinden oluşan özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmalar sonucu, G.T. (33), E.M. (39), İ.T. (63) ve M.A. (43) ile çalıntı malzemeleri satın alan Z.T.(34) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada, 300 kilogram galvaniz, 140 kilogram yüksek gerilim hattı fincanı ile 4 izolatör demiri ele geçirildi.

Dört kişi tutuklandı

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.T, E.M, İ.T. ve M.A. tutuklandı. Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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