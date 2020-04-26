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Gündem Yüksekovada heyelan 11 köy ve mezranın yolu kapandı
HAKKÂRİ

Yüksekova'da heyelan: 11 köy ve mezranın yolu kapandı

Yüksekova'da heyelan: 11 köy ve mezranın yolu kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Haber Merkezi DHA
Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.
Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yüksekova’da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından yumuşayan kaya ve toprak, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yolda bugün heyelana neden oldu.

Yol kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı. Bu araçlar ise iş makinesiyle çekildi.

Onbaşılar köyünün muhtarı Husret Şen, "Heyelan ile yolumuz kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz" dedi.

Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yüksekova'da heyelan: 11 köy ve mezranın yolu kapandı
FOTOĞRAF 13
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Yüksekova’da dün şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından yumuşayan kaya ve toprak, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yolda bugün heyelana neden oldu.
Title
Yol kapanırken, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Title
Toprak kayması nedeniyle bazı araçlar da yolda kaldı.
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Bu araçlar ise iş makinesiyle çekildi.
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Onbaşılar köyünün muhtarı Husret Şen, Heyelan ile yolumuz kapandı. Yolun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. 2 güne yolun açılmasını bekliyoruz dedi.
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Title
Yüksekova'da heyelan: 11 köy ve mezranın yolu kapandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana gelirken, 11 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yol kapandı.
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