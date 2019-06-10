Yüksekova'da PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı

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Milli Savunma Bakanlığınca, Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta'nın tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.