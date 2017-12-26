Yüksekova'da sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü

TSK, Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Yüksekova’da hainlerin taciz atışı ve akabindeki sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist öldürüldü.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 1 PKK’lı terörist, Akçakale ilçesinde de 1 DEAŞ’lı terörist olmak üzere 2 terörist de yakalandı.