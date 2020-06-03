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MERSİN

Yumruk değil patates: Müşterilerin ilgisine sunuldu

Mersin’in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı. Medet Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

Haber Merkezi İHA
Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.
Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde 25 yıldır bakkal işleten Medet Diken (52), sabah sebze halinden aldığı patates çuvalını tezgaha boşaltırken ilginç bir patatesle karşılaştı. Adeta bir yumruğu anımsatan patatesi gören Diken, hayretler içinde kaldı.

Medet Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

Diken, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Hayatım boyunca böyle ilginç bir şeyle karşılaşmadım. Sabahleyin almış olduğum patates çuvalından tezgaha boşaltırken böyle bir patates çıktı. Nimet çıktı. Toprağından mı, suyundan mı, ilginç geldi bana. Bu bir yumruk değil patates, bir nimet. 5 parmağın 5’i de var, sıkılmış bir yumruk gibi."

Medet Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

5 parmaklı patates

Daha önce çift buğday başağı ve çatal limon gördüğünü ifade eden Diken, 5 parmaklı bir patatesi ilk kez gördüğünü kaydetti.

Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.

Yumruk değil patates: Müşterilerin ilgisine sunuldu
FOTOĞRAF 5
Title
Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi’nde 25 yıldır bakkal işleten Medet Diken (52), sabah sebze halinden aldığı patates çuvalını tezgaha boşaltırken ilginç bir patatesle karşılaştı. Adeta bir yumruğu anımsatan patatesi gören Diken, hayretler içinde kaldı.
Title
Diken, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Hayatım boyunca böyle ilginç bir şeyle karşılaşmadım. Sabahleyin almış olduğum patates çuvalından tezgaha boşaltırken böyle bir patates çıktı. Nimet çıktı. Toprağından mı, suyundan mı, ilginç geldi bana. Bu bir yumruk değil patates, bir nimet. 5 parmağın 5’i de var, sıkılmış bir yumruk gibi.
Title
Daha önce çift buğday başağı ve çatal limon gördüğünü ifade eden Diken, 5 parmaklı bir patatesi ilk kez gördüğünü kaydetti.
Title
Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.
Yumruk değil patates: Müşterilerin ilgisine sunuldu
Mersin'in Erdemli ilçesinde sıkılmış bir yumruğu andıran patates görenleri hayretler içinde bıraktı. Medet Diken, ilginç bulduğu patatesi müşterilerinin de ilgisine sundu.
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