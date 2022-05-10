Yumurta pişirirken kendini yaktı: Her tarafından ateş fışkırıyordu

Edirne’de yumurta pişirirken kendini yakan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının oğlu korku dolu anları anlattı.

BATTANİYE YARDIMIYLA ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ



Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 62 yaşındaki Seher Gezgin, piknik tüpünde yumurta pişirirken kendini yaktı. İş dönüşü eve gelen kadının oğlu Çağrı Gezgin, annesinin alevler içinde olduğunu görünce önce elleriyle ardından da battaniye yardımıyla alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, yaralı kadını hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme polisleri de, evde inceleme gerçekleştirdi. Kadının oğlu Çağrı Gezgin, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

HER YERİ ALEVDİ



Eve geldiğinde annesini alevler içinde gördüğünü anlatan Çağrı Gezgin, “Alevleri elimle söndürmeye çalıştım ama söndüremedim. Ardından battaniye ile söndürmeye çalıştım. Motosiklette alevli bir iskelet görseli var onun gibi yanıyordu. Her tarafından alevler fışkırıyordu. Bildiğim kadarıyla yemek yapıyordu, çünkü tüp vardı” dedi.

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FOTOĞRAF 19 Ülkenin Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde başlayan isyan ve çatışmalar sırasında çok sayıda mahkumun cezaevinden kaçtığı belirlendi. Savcılık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Şu ana kadar ölen 43 mahkum var, incelemeler sürüyor. İsyanın son saatlerine doğru 100'den fazla mahkumun kayıp olduğu ortaya çıktı.\" ifadesine yer verdi. İçişleri Bakanı Patricio Castillo, güvenlik güçlerinin önlemleri sayesinde 112 mahkumun kaçışının engellendiğini belirterek, kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi. Hapishanedeki isyanın tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Castillo, kapsamlı aramalar sonucunda, koğuşlarda ateşli silahlar ve kesici aletlerin ele geçirildiğini kaydetti. Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde isyan ve çatışma çıkmış, 43 mahkum yaşamını yitirmişti. Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman ölümlere yol açan isyanla sonuçlanıyor. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ülkede geçen yıldan bu yana rakip çeteler arasında çıkan şiddet olaylarında 400'den fazla mahkum hayatını kaybetmişti. Ekvador'da cezaevi isyanı: 43 kişi ölürken 100'den fazla mahkum ise firar etti Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalar esnasında 100'den fazla mahkumun firar ettiği bildirildi. Santo Domingo de los Tsachilas kentindeki Bellavista hapishanesinde, dün sabah saatlerinde çıkan isyanda 43 mahkum da yaşamını yitirmişti. BiP'te paylaş

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