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Antalya haberleri: Yumurtalı saldırı şaka çıktı, aracın sahibine para cezası kesildi!

Yumurtalı saldırı şaka çıktı, aracın sahibine para cezası kesildi

Antalya'da, seyir halindeki otomobilin camından sarkan yolcunun, arkadan gelen aracın camına yumurta attığı görüntüler üzerine ceza geldi. 4 arkadaşın şaka amacıyla videoyu çektiğini söylediği öğrenilirken, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, 264 liralık ceza uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Yumurtanın atıldığı aracın sahibine, 264 liralık ceza uygulandı.
Yumurtanın atıldığı aracın sahibine, 264 liralık ceza uygulandı.

Antalya'da birkaç gün önce cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, caddede seyir halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi, camdan sarkarak, arkadan gelen araca yumurta atmaya başladı.

Arkadaki araçta bulunanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yumurtalardan bazıları, aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenlerin, 'Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar. Trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın' dedikleri videoda duyuluyor.

Arkadaki araçta bulunanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, yumurtalardan bazıları, aracın ön camına isabet etti. Görüntüyü çekenlerin, 'Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar. Trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın' dedikleri videoda duyuluyor.

Polis, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, ceza uyguladı

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yumurtalı saldırının yapıldığı aracın plaka sorgusundan, ikametgah adresi belirledi.

Eve giden ekipler, olaya karışan 4 kişinin arkadaş olduğunu belirledi. İsimleri açıklanmayan 4 kişinin, şaka amacıyla videoyu çektikleri öğrenildi. Polis, yumurtanın atıldığı aracın sahibine, toplam 264 liralık para cezası uyguladı.

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