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OSMANİYE

Yumurtayı göktaşı zannetti: Korktum kaçtım oğlumu çağırdım

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kümeste beslediği tavuğunun yumurtasını göktaşı zanneden 80 yaşındaki Osman Çeribaş, "Korktum kaçtım, oğlumu çağırdım" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Yumurtayı göktaşı zannetti: Korktum kaçtım oğlumu çağırdım - Osmaniye haberleri
Göktaşına benzetilen yumurta

Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde oturan 80 yaşındaki Osman Çeribaş, evinin bahçesindeki kümeste beslediği tavukların yumurtladığı yerde yumurtalardan birisinin farklı olduğunu gördü. Yumurtaya benzeyen ancak dışının şeklinden dolayı yumurtayı göktaşına benzeten yaşlı adam durumu oğluna bildirdi.

İHA

En sonunda göktaşı zannettiği yumurtayı tavuğun altından alan Çeribaş, üzerinde yarık ve çizgiler olan yumurtayı görünce şaşırdı.

Çeribaş, "Yumurtaları topluyordum. Bu yumurtayı farklı görünce korktum kaçtım. Oğlumu çağırdım. Oğlum geldi. Ben yumurta zannetmiyordum. Meğer yumurtaymış. Bir çöp yardımıyla yumurtayı tavuğun altından aldık. Sonra içeri götürdük inceledik, biz göktaşına benzettik ama göktaşı değilmiş yumurtaymış” dedi.

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