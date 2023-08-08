Yunan bakandan 'Türkiye' açıklaması: Lahey'e gitmeyi düşünüyoruz

Mısır televizyonuna konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Atina'nın Avrupa yolunda Türkiye'den yana olduğunu belirterek, "Kıbrıs'ta atılacak adımları kolaylaştırmak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Yunan bakan öte yandan Türkiye ile yaşadıkları kıta sahanlığı anlaşmazlığını Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeyi planladıklarını açıkladı.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Kahire'ye gelerek Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis , Mısır televizyonu Al Qahera'ya Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın yakınlaşma ve samimi bir ilişki kurma sürecinde olduğunu söyleyen Yunan Bakan Gerapetritis, Atina'nın Avrupa yolunda Türkiye'den yana olduğunu belirtti.

Kıbrıs mesajı: Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız

Kıbrıs'ta atılması gereken çok sayıda adımın olduğunu belirten George Gerapetritis, "Ele alınması gereken çetrefilli konular olduğunu hepimiz düşünmeliyiz. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'la ilgili önemli konular var. Bu adımları kolaylaştırmak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

"Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götüreceğiz"

Bölgedeki huzur için siyasi diyaloğa ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Yunan Bakan, "İyi niyete dayalı iyi bir komşuluk ilişkisi kurmamız gerekiyor. MEB ve kıta sahanlığının anlaşmazlığının kapsamını belirleyecek bir uzlaşmaya varılması gerek. Yunanistan'ın pozisyonu, uluslararası hukuka ve özellikle Deniz Hukuku'na saygı gösterilmesi gerektiği yönündedir. Bu anlaşmazlığı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Fidan ile olarak iletişim halindeyiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile iyi bir iletişim kanalı geliştirdiğini kaydeden Gerapetritis, "Sayın Fidan ile olumlu ve düzenli olarak iletişim halindeyiz. Aslında yapmak istediğimiz, ticaret, ekonomi, sivil koruma, turizm, iki ülkenin genel gelişimi gibi ortak çıkarlara sahip pozitif bir gündemi teşvik etmek ve ardından ilişkilerimiz üzerinde çalışmak." ifadelerini kullandı.

"Yunanistan-Türkiye Yüksek Konseyi kurulacak"

Eylü ayından BM'de yapılan görüşmeye atıf yapan Yunan Bakan, "Eylül ortasında BM Genel Kurulu'nda liderlerin de katılacağı heyetlerarası bir toplantı yapılacak ve yıl sonuna doğru genişletilmiş bir yapıya sahip Yunanistan-Türkiye Yüksek Konseyi kurulacak." dedi.







