Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz ve Ege Adaları konusunda daha önce yaptığı 'Türkiye ile masaya oturmam' açıklamalarının ardından geri adım attı. Ülkesinin deniz sınırları konusunda Türkiye ile ön görüşmelere hemen başlamaya hazır olduğunu belirten Yunana başbakan, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Ege Adaları konusunda Yunanistan ile yaşanan gerilimi azaltacak bir hamle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'den geldi. Daha önce Türk yetkililerin birçok kez masaya çağırmasına rağmen küstah açıklamalarda bulunan Miçotakis geri adım attı.
Miçotakis "Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli" demişti
Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması yapılmış, "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" denilmişti. Ancak Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.