Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Ege Adaları konusunda Yunanistan ile yaşanan gerilimi azaltacak bir hamle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'den geldi. Daha önce Türk yetkililerin birçok kez masaya çağırmasına rağmen küstah açıklamalarda bulunan Miçotakis geri adım attı.

DÜNYA NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme kararı aldı

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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"Derhal başlamaya hazırız"

Yunan başbakan Türkiye ile ön görüşmelere hemen başlamaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Kalkıp adaların etrafında 'zodiac'larla dolaşıyorlar. Yanlış yollara girmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin, 'Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Yalnız kalırsın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA Yunan'dan ağır tahrik: Yunanistan bugün Meis Adası'nda bir provokasyona daha imza atacak

GÜNDEM Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Tehdit politikasından vazgeçmeli

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Miçotakis "Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli" demişti

Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Jens

Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması yapılmış, "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" denilmişti. Ancak Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.