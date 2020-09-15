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POLİTİKA

Yunan Başbakan Miçotakis: Türkiye ile en kısa sürede görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Doğu Akdeniz ve Ege Adaları konusunda daha önce yaptığı 'Türkiye ile masaya oturmam' açıklamalarının ardından geri adım attı. Ülkesinin deniz sınırları konusunda Türkiye ile ön görüşmelere hemen başlamaya hazır olduğunu belirten Yunana başbakan, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ve Ege Adaları konusunda Yunanistan ile yaşanan gerilimi azaltacak bir hamle Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'den geldi. Daha önce Türk yetkililerin birçok kez masaya çağırmasına rağmen küstah açıklamalarda bulunan Miçotakis geri adım attı.

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Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

"Derhal başlamaya hazırız"

Yunan başbakan Türkiye ile ön görüşmelere hemen başlamaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye'den somut adım gördüğümüz durumda istikşafi görüşmelere derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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Miçotakis "Türkiye tehdit politikasından vazgeçmeli" demişti

Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşme yapma kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması yapılmış, "Önkoşulsuz diyaloğa hazır olduğumuzu hatırlatırız" denilmişti. Ancak Miçotakis, "Türkiye herhangi bir diyaloğa başlamadan önce tehdit politikasından vazgeçmeli" dedi.

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