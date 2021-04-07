Yunan Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti öncesi Ankara'da ön görüşme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde görüşmek istediğini söylemişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşme çağrısına karşı gerekli adımların atıldığını belirterek "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" diyerek görüşmenin gerçekleşeceğini duyurmuştu.
Yunan elçi Dışişleri'nde
Yunan Bakanın ziyareti öncesi, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir ön görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.