Gündem Yunan Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti öncesi Ankarada ön görüşme
POLİTİKA

Yunan Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti öncesi Ankara'da ön görüşme

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Gerçekleşecek ziyaret öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan Dışişleri Bakanının Türkiye ziyareti öncesi Ankarada ön görüşme
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'le Dışişleri Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde görüşmek istediğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşme çağrısına karşı gerekli adımların atıldığını belirterek "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek" diyerek görüşmenin gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Yunan elçi Dışişleri'nde

Yunan Bakanın ziyareti öncesi, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir ön görüşme gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

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