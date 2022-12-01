Yunan medyasından kara harekatı için dikkat çeken yorum: ABD'ye karşı Türk ateşi

'Pençe Kılıç' hava harekatı kapsamında terör hedefleri başarılı bir şekilde vurulurken kara harekâtı beklentisi güçlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Tel Rıfat, Münbiç, Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerleri bir bir halledeceğiz' sözlerinin yankıları sürerken dünya adeta gözünü bölgeye dikmiş durumda.

Dünya medyasında gündem olası kara harekatı

Türkiye'nin olası kara harekâtı pek çok gazetenin manşetlerinde yer buldu.

Al Arabia, 'Rusya, Türk saldırısı korkusuyla kuzey Suriye'ye takviye kuvvetler gönderiyor' başlıklı haberinde uluslararası Haber ajansı AFP'nin ortaya attığı iddiaya yer verdi.

Haberde 'Tel Rıfat'ın sakinleri AFP'ye Rus birliklerinin takviye kuvvetlerinin şehre ulaştığını söyledi' ifadesine yer verildi.

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Bloomberg 'ABD, Erdoğan'ı Suriye'deki Yeni Türk Askeri Operasyonuna Karşı Uyardı' başlıklı haberinde Pentagon'un yeni açıklamalarına yer verdi.

Middle East Eye 'Türkiye'nin yaklaşan Suriye operasyonu ABD-Kürt bağlarını test ediyor' yorumunda bulundu.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 900 askeri bulunuyor. Bu askerler genellikle ülkenin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı Omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte çalışıyor.

Aynı haberde 'Washington Ukrayna'daki savaşa odaklanırken, ABD'nin Kürt müttefikleriyle bağları daha az öncelikli hale geliyor' ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM Pençe Kılıç Harekatı'nın emrinin verildiği anlarda dikkat çeken ayrıntı

ABD'ye karşı Türk ateşi

Yunan Kathimerini gazetesi ise 'ABD'ye karşı Türk ateşi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Haberde 'Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'yi açıkça "terör örgütlerini desteklemekle" suçladı ve Ankara'nın Suriye ve Irak'ta kimseyi dinlemeden her adımı atacağını ileri sürdü' denildi.

Hindistan merkezli NDTV haberinde ABD'den gelen son açıklamalara yer verdi ve şu değerlendirmede bulundu;

'ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, savaşın parçaladığı ülkedeki son hava saldırıları da dahil olmak üzere, kuzey Suriye ve Türkiye'de artan eylemlerden duyduğu endişeyi dile getirdi.'

Katar merkezli Al Jazeera ise Türkiye'nin operasyon öncesi süre verdiğini yazdı. Al Jazeera'nın konuştuğu kaynaklar, Türkiye’nin taleplerine yanıt verilmesi için belirsiz bir süre verdiğini, aksi takdirde harekâta başlayacağını belirtti.

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Türkiye, 13 Kasım'da İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlenen ve 6 kişinin öldüğü terör saldırıdan PKK/PYD/YPG'yi sorumlu tutuyor.

Alman Die Welt, 'Baerbock, Türkiye'yi Suriye'ye kara harekatından kaçınmaya çağırdı' başlıklı haberinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un açıklamalarına yer verdi.

US News ise 'Pentagon Şefi Türkiye'yi Suriye'deki Yeni Askeri Operasyona Karşı Uyardı' başlığı ile çıktı.

Pençe Kılıç ile teröre ağır darbe

Pençe-Kılıç Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, Irak’ın kuzeyinde sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de eş zamanlı olarak imha etmişti.

Operasyon, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda gerçekleştirilmişti.

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