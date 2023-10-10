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Yunan mezalimi yine yüzünü gösterdi: Lastik botun motorunu söküp ölüme ittiler

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan ve Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Lastik botun motorunun sökülerek göçmenlerin ölüme terk edildiği belirlendi.

09:48 . 10/10/2023 Salı
IHA
Yunanistan’ın vicdansız yüzünü bir kez daha gösterdi

Yunanistan’ın vicdansız yüzünü bir kez daha gösterdi

Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından bot içindeki 20 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenlerin bindiği lastik botun motorunun söküldüğü ve bu nedenle denizin ortasında mahsur kaldığı görüldü.



#çanakkale
#ayvacık
#yunanistan
#göçmen
12 dakika önce
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