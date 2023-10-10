Yunan mezalimi yine yüzünü gösterdi: Lastik botun motorunu söküp ölüme ittiler

Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası’na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik bottaki motoru söken Yunan Sahil Güvenliği, kaçak göçmenleri Türk kara sularına geri iterek ölüme terk etti. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ tarafından bot içindeki 20 kaçak göçmen kurtarıldı.