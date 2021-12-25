Gündem Yunan misafirler için Keşanda PCR Test Birimi kuruldu
EDİRNE

Yunan misafirler için Keşan’da PCR Test Birimi kuruldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Yunanistan’ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından Devlet Hastanesi bünyesinde PCR test birimi oluşturuldu. Uygulama kapsamında hem alışveriş yapmak üzere ülkeye giren Yunan vatandaşlarına, hem de alışveriş yaptıkları ilçe esnafına katkı sağlanması amaçlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yunan misafirler için Keşan’da PCR Test Birimi kuruldu
Keşan Devlet Hastanesi’nde PCR testi birimi kuruldu.

Yunanistan’da Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında, 19 Aralık itibariyle Yunanistan’a diğer ülkelerden gelecek yolculardan 48 saatlik negatif PCR testi ibraz etmeleri şartı getirildi. Yürürlüğe giren uygulamaya Türkiye’den alışveriş yapıp ülkelerine geri dönenler de dahil oldu.

PCR zorunluğunun ardından, Keşan’da Yunanistan’dan alışveriş yapmak için gelen misafirlere kolaylık sağlamak adına Keşan Devlet Hastanesi’nde PCR testi birimi kuruldu. Uygulama kapsamında şehre giren tur otobüsleri ve şahsi araçlar sabahın erken saatlerinde hastaneye yönlendirilirken, burada test örneği veren turistler gün içinde sonuçlarını almak üzere tekrar şehir içinde alışverişlerine döndü.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşanlı esnafların ekonomisine katkı sağlamak için bu şekilde bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Keşan Devlet Hastanemiz de Yunanistan’dan gelen vatandaşların geri dönüşlerinde PCR testi istemesiyle bir birim kurduk. Burada gelen misafirlerimiz, PCR testi olacaklar. Yunanistan’ın Türkiye’ye gelen vatandaşlarından yurda geri dönerken istediği PCR testi için kolaylık sağlıyoruz. Keşan Devlet Hastanesi Yönetimine verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kılınç ile birlikte, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural tarafından çalışmalar yerinde incelendi. Test için sıraya giren bazı Yunan vatandaşları ise günübirlik çıktıkları ülkelerine dönerken kendilerinden PCR testi istenmesine anlam veremediklerini söyledi.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC antikoru 4-5 kat artırıyor
KORONAVİRÜS
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC antikoru 4-5 kat artırıyor

Üçüncü ve 4'üncü hatırlatıcı dozlarda yan etki biraz daha fazla
KORONAVİRÜS
Üçüncü ve 4'üncü hatırlatıcı dozlarda yan etki biraz daha fazla
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
55 gün sonra kazandı

55 gün sonra kazandı

​Galatasaray, Antalyaspor karşısında galibiyeti hatırladı.
Muharrem İnce: Erken seçim diyorlar ortada aday yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sert iniş-çıkışlara neden olacak bir şey yoktu.

​James Webb Uzay Teleskobu'nun yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye ile ilgili önemli açıklama.

​Üç kardeş hayatını kaybetmişti: Yürek yakan ayrıntılar...

2,5 ton hamsi<br>iki saatte tüketildi

2,5 ton hamsi
iki saatte tüketildi

Bi​nlerce kişi 'Hamsi Festivali'ne akın etti.

​O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'ya veda

Eşi Ayten Yavaşça yazdığı şiiri okurken gözyaşlarına boğuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.