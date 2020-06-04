Yunan ölüme terk etti, yine Türkler kurtardı

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Koruma altındaki karacaları avlayanlara ceza yağdı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu’da kaçak boz ayı ve koruma altındaki karacaları avlayan iki şahsa, toplamda 84 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.