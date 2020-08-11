Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 kişi yaralandı

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına, saat 03.40'ta içinde 2'si Türk ve bir Suriyeli'nin bulunduğu tekneye, ilçenin 7.2 deniz mili açığındaki Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında ateş açıldığı ihbarı geldi. Bölgeye 112 Acil Servis ekibi, 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Olayda kolu kırılan Suriyeli ile birinin durumu ağır 2 Türk vatandaşı kurtarılıp, Marmaris'e getirildi.

İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik botunda yapılan yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Suriye uyruklu Muhammed Abdo Kedura (21) Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı.

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Açılan ateş sonucu yüzünde plastik mermi ile hafif yaralandığı öğrenilen Oğuzhan Türkcan (46) ise ilk müdahalesini ardından Muğla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan Yaşlı ise (36) Marmaris Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı.

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İsabet eden mermiler nedeniyle su alan teknenin ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yedeklenmek istenirken battığı belirtildi. Öte yandan Türk Sahil Güvenlik botları bölgeye ulaştığında, Yunan sahil güvenlik unsurlarının olay yerinde olmadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin bölgede ne amaçla bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.

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Sahil Güvenlikten açıklama



Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

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