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MUĞLA

Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 yaralı

Yunan sahil güvenliği tekneye ateş açtı: 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik botundan açılan ateş sonucu teknedeki 2 Türk ile bir Suriyeli yaralandı. Yaralılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris'e getirilip, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Rodos Adası açıklarında bir tekneye ateş açıldı.
Rodos Adası açıklarında bir tekneye ateş açıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığına, saat 03.40'ta içinde 2'si Türk ve bir Suriyeli'nin bulunduğu tekneye, ilçenin 7.2 deniz mili açığındaki Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarında ateş açıldığı ihbarı geldi. Bölgeye 112 Acil Servis ekibi, 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Olayda kolu kırılan Suriyeli ile birinin durumu ağır 2 Türk vatandaşı kurtarılıp, Marmaris'e getirildi.

İlk müdahaleleri Sahil Güvenlik botunda yapılan yaralılar, burada hazır bekletilen ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edilen Suriye uyruklu Muhammed Abdo Kedura (21) Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alındı.

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Açılan ateş sonucu yüzünde plastik mermi ile hafif yaralandığı öğrenilen Oğuzhan Türkcan (46) ise ilk müdahalesini ardından Muğla Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan Yaşlı ise (36) Marmaris Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak, tedaviye alındı.

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İsabet eden mermiler nedeniyle su alan teknenin ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yedeklenmek istenirken battığı belirtildi. Öte yandan Türk Sahil Güvenlik botları bölgeye ulaştığında, Yunan sahil güvenlik unsurlarının olay yerinde olmadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin bölgede ne amaçla bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.


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Sahil Güvenlikten açıklama


Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:


  • ''11 Ağustos 2020 tarihinde saat 03.40’ta Muğla ili Marmaris ilçesi 7,2 deniz mili açığında (yaklaşık 13 km) Rodos adası Yunanistan sularında, içerisinde 3 şahıs bulunan (2 Türk, 1 Suriye uyruklu) özel bir tekneye Yunanistan deniz unsurları tarafından ateş açıldığı bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 112 Acil Sağlık Personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik Botu, bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir. Olay mahalline intikal edildiğinde beyan edilen Yunan deniz unsurlarının bölgede olmadığı tespit edilmiş, özel teknede bulunan 1 Türk vatandaşı hafif yaralı, bir Suriye vatandaşının kolu kırık, bir Türk vatandaşı ağır yaralı olarak Marmaris ‘e intikal ettirilmiş ve Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Ateş açılan özel tekne yedekleme esnasında su alarak batmıştır. Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."
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