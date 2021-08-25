Gündem Yunan sahil güvenliğinden Türk balıkçı teknesine saldırı
AYDİN

Yunan sahil güvenliğinden Türk balıkçı teknesine saldırı

Yunanistan Sahil Güvenliği, Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesine, taş ve plastik mermilerle saldırdı. Balıkçı teknesinin camları kırıldı. Dakikalarca süren taciz, balıkçı teknesinin Türk karasularına girmesiyle sona erdi.

Haber Merkezi İHA
Yunan sahil güvenliğinden Türk balıkçı teknesine saldırı
Taciz anı, teknede bulunan Mersinli bir balıkçı tarafından kaydedildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında avlanan ve içerisinde 5 mürettebatı bulunan Türk balıkçı teknesi, Yunan sahil güvenlik botu tarafından önce manevra yapılarak taciz edildi, ardından taş ve plastik mermilerle saldırıya uğradı. Saldırıda balıkçı teknesinin camları kırıldı.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

İddiaya göre, olay, 3 gün önce Kuşadası açıklarında, uluslararası sulara yakın bir bölgede meydana geldi. İçerisinde 5 mürettebatı ile avlanmak için açılan Türk balıkçı teknesi, uluslararası sulara yakın bir bölgede Yunan sahil güvenlik botu tarafından taciz edildi.

Balıkçı teknesinin etrafında manevra yapan ve oluşturduğu dalga ile balıkçı teknesine zor anlar yaşatan Yunan botu, uzun süre tacizini sürdürdü. Bir süre sonra ise Yunan sahil güvenlik botundan, Türk balıkçı teknesine plastik mermi ve taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında balıkçı teknesinin camları kırıldı. Dakikalarca süren taciz, balıkçı teknesinin Türk karasularına girmesiyle sona erdi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yunan botunca gerçekleştirilen taciz anı, teknede bulunan Mersinli bir balıkçı tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Yunan botunun taciz anı, balıkçı teknesine atılan taşlar ve camların kırılmasına ilişkin kayıtlar yer aldı.

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