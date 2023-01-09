Yunan sahil güvenliğinden Türk bayraklı balıkçı teknesine taşlı ve silahlı taciz

Kısa süre sonra tacizlerine son veren Yunanistan sahil güvenlik botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gelmesiyle uzaklaşarak gözden kayboldu.
Teknedeki balıkçı Ahmet Gümüş, “Yunan sahil güvenlik botundan önce bize taş atıldı. Görüntülerde mevcuttur. Taş atılınca bizler de siper aldık. Siper aldıktan sonra Yunan botundan taciz ateşi yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bilgi verdik. Sahil güvenlik botumuz olay yerine geldikten sonra Yunan sahil güvenlik botu kendi sularına gitti” dedi.
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Yangın, saat 03.00 sıralarında Halkalı Mahallesi Yeşilyurt Sokakta meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halinde bulunan 2 midibüs aynı anda alev alarak yanmaya başladı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi
Yanan otobüsleri itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürdü.
Yangın sonrası midibüsler kullanılmaz hale geldi. Polise midibüslerin yakıldığını iddia eden vatandaşlar, çevredeki kameraların izlenmesini istedi. Olayın kundaklama olup olmadığı polislerin incelemesi sonucunda ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Küçükçekmece'de park halindeki iki midibüs alev alev yandı
Küçükçekmece'de park halinde bulunan 2 midibüs, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, midibüsler kullanılamaz hale geldi.
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Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.
Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Fabrika içinde yanan kauçuk parçalarının tekrardan yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan yangın yerine gelen İGDAŞ ekipleri yaşanabilecek doğal gaz patlamasına karşı fabrikaya giden gaz akşını kesti.
Arnavutköy'de korkutan yangın: 10 bin metrekarelik fabrika kül oldu
Arnavutköy'de yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangıda fabrika ile iki kamyon da kullanılamaz hale geldi.
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Kaza, gece saatlerinde Gaziantep 4. Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, Abidin Alıcı idaresindeki 27 S 3156 plakalı işçi servisi, kavşakta 27 AEE 233 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Gaziantep’te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: İkisi ağır 10 yaralı
Gaziantep'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır 10 kişi yaralandı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.