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Gündem Yunan tarihçi Ahrweiler Türkiyenin Ayasofya kararını yorumladı Bizansın ikinci çöküşü
POLİTİKA

​Yunan tarihçi Ahrweiler Türkiye'nin Ayasofya kararını yorumladı: Bizans'ın ikinci çöküşü

Yunan tarihçi Ahrweiler Türkiye'nin Ayasofya kararını yorumladı: Bizans'ın ikinci çöküşü

Türkiye'nin tarihi bir kararla Ayasofya'yı camiye çevirmesinin Yunanistan'da etkilediği deprem sürüyor. Atina yönetimi Ankara'ya karşı yaptırım ararken, tarihçi Helene Ahrweiler kararı Bizans İmparatorluğu'nun ikinci kez çöküşü olarak nitelendiriyor.

Haber Merkezi Diğer
Helene Ahrweiler
Helene Ahrweiler

Türkiye yıllar sonra aldığı bir karar ile Ayasofya'yı aslı olan ibadethane statüsüne yeniden kavuşturdu. Danıştay'ın verdiği karar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı özellikle Yunanistan'da halen yankı uyandırıyor.

Özellikle hazımsız bir şekilde Türkiye'ye Ayasofya üzerinden saldırmaya çalışan Yunanistan'ın bu tutumunu özetleyen bir açıklama geldi. Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler Ayasofya'nın ibadete açılmasını "Bizans İmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü' olarak değerlendirdi.

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"BİZANS'IN İKİNCİ KEZ ÇÖKÜŞÜ"

Yunan ve Bizans tarihçisi Helene Ahrweiler, Ayasofya’nın statütüsünün değiştirilme kararıyla ilgili olarak tarihin tekerrür ettiğini söyledi.

Ahrweiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya kararının Bizans İmparatorluğu’nun ikinci kez çöküşü olarak niteledi. Ahrweiler, statü değiştirme kararının Hristiyanlığa karşı bir hakaret olduğunu savunurken, Ayasofya’nın içerisindeki tarihi mozaiklerin gözyaşı döktüğünü duysa buna bile şaşırmayacağını söylüyor.

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ENGELLEME ÇABASI

Ahrweiler'in açıklamasının yanı sıra Yunan hükümetinden de Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu kararın "tarihi bir hata" olduğunu savunurken, kararın engellenmesi için mücadele ettiklerini bu yöndeki çabaların önümüzdeki hafta da daha da hız kazanacağını söyledi.

Dendias Türkiye'nin bir iç meselesi olan bu kararı, kendilerini de ilgilendiren bir sorunmuş gibi lanse etmeye çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de "Osmanlı dönemini yeniden canlandırmaya ve kendisini Türkiye’yi bölgenin karar vericisi haline getirmeye çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.Dendias ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem uluslararası kurallar ve teamüllere karşı geldiğini iddia etti.

Yunan Dışişleri Bakanı Dandias, Yunan diplomatların önümüzdeki günlerde Ayasofya’nın statü değişikliğiyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

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DESTEK BULAMIYORLAR

Yunanistan'ın yüzlerce yıllık hazımsızlığı bunlarla da sınırlı değil. Açıklamaların yanı sıra Türkiye'ye yaptırım uygulatmak için lobi çalışmaları yapan Yunan diplomatlar bu konuda yalnız kalmış durumda.

Yunanistan tepkileri bir adım ileriye taşıyarak bunu Türkiye'ye karşı yaptırıma dönüştürmek için destek toplamaya çalışıyor. Ancak Uluslararası İlişkiler Uzmanı Constantinos Filis, Atina’nın bu konuda Amerika ve AB’den destek bulabilecek durumda görünmediğini söylüyor.

Filis, bunun Türkiye’nin iç meselesi olduğunu söylüyor. Yunan halkının karardan rahatsız olmasına karşın Yunanistan’ın tek taraflı olarak bir eylemde bulunamayacağına bu noktada uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor.

Filis, Avrupa Birliği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yle ilişkileri riske edecek bir adım atıp atmayacağının bir soru işareti olduğunu söylüyor.

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