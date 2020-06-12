Yunan’ı küstürmedi: İmamoğlu'ndan Ayasofya konusunda Yunan'ı sevindiren mesaj

İmamoğlu, dün telekonferansla Yunanistan’daki Delphi Forum’a katıldı. Ayasofya’nın iç politika gündemini gölgelemek için kullanıldığını öne süren İmamoğlu, “Ayasofya cami olmalı” diyemedi. İmamoğlu, “Bu meselelere mantıkla yaklaşılmalı, tarih ve din de hesaba katılmalı. Ne İstanbul’un ne de Türkiye’nin şu anda böyle bir meydan okumaya ihtiyacı var” dedi.

OYNAT 00:00 İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder