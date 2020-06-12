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Gündem Yunanı küstürmedi İmamoğlundan Ayasofya konusunda Yunanı sevindiren mesaj
POLİTİKA

Yunan’ı küstürmedi: İmamoğlu'ndan Ayasofya konusunda Yunan'ı sevindiren mesaj

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya’nın statüsü konusunda Yunanistan’ı küstürmedi.

Burak Doğan Yeni Şafak
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan medyasına konuştu.
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan medyasına konuştu.

İmamoğlu, dün telekonferansla Yunanistan’daki Delphi Forum’a katıldı. Ayasofya’nın iç politika gündemini gölgelemek için kullanıldığını öne süren İmamoğlu, “Ayasofya cami olmalı” diyemedi. İmamoğlu, “Bu meselelere mantıkla yaklaşılmalı, tarih ve din de hesaba katılmalı. Ne İstanbul’un ne de Türkiye’nin şu anda böyle bir meydan okumaya ihtiyacı var” dedi.

İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
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İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok
İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi.
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