Yunan’ı küstürmedi: İmamoğlu'ndan Ayasofya konusunda Yunan'ı sevindiren mesaj

İmamoğlu, dün telekonferansla Yunanistan’daki Delphi Forum’a katıldı. Ayasofya’nın iç politika gündemini gölgelemek için kullanıldığını öne süren İmamoğlu, “Ayasofya cami olmalı” diyemedi. İmamoğlu, “Bu meselelere mantıkla yaklaşılmalı, tarih ve din de hesaba katılmalı. Ne İstanbul’un ne de Türkiye’nin şu anda böyle bir meydan okumaya ihtiyacı var” dedi.
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