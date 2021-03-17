Gündem Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisanda Türkiyede
POLİTİKA

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias 14 Nisan'da Türkiye'de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'la istişari görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İkili görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Bir toplantıda tüm sorunların çözülmesi gerçekçi olmaz" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşının 14 Nisan'da Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediğini açıklamıştı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında Yunanistan ile gerçekleştirilen görüşmelere değindi.

İkili görüşmelerin süreceğini belirten Çavuşoğlu, bir toplantıda tüm sorunların çözülmesinin gerçekçi olmayacağını ifade etti.

Çavuşoğlu ayrıca, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini, kendisiyle tüm meseleleri görüşeceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "Uygun bir zamanda ben de Yunanistan'ı ziyaret edeceğim. Karşılıklı bu ziyaretleri sürdüreceğiz. Dendias geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşme durumunu da konuşacağız" ifadelerini kullandı.

  • Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde görüşmek istediğini söylemişti. Dendias, "Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyorum
DÜNYA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyorum
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