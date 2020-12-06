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ANKARA

Yunanistan Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerine devam ediyor

Yunanistan Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerine devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunan basınında çıkan haberlere ilişkin, "Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberlere ilişkin yöneltilen soruya cevap verdi.

Bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı '11 NAVTEX' ve '12 NOTAM' ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır. Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir."

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