Yunanistan Doğu Akdeniz'de kışkırtıcı faaliyetlerine devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan basınında Türkiye'nin AB Zirvesi öncesinde Ege ve Akdeniz’deki askeri faaliyetlerini artırdığına dair çıkan haberlere ilişkin yöneltilen soruya cevap verdi.

Bu konuda çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Aksine Yunanistan 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren yayınladığı '11 NAVTEX' ve '12 NOTAM' ile Ege ve Doğu Akdeniz’de 24 askeri faaliyet yapacağını duyurarak bölgede kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı askeri faaliyetlerine devam etmektedir. Yunanistan askeri konularda da diyalog kanallarını kapalı tutmakta, NATO Genel Sekreteri’nin ayrıştırma inisiyatifinin ilerletilmesini önlemektedir. Nitekim, Yunanistan 9 Ekim 2020 tarihinden bu yana NATO Askeri Makamlarınca tertiplenmesi planlanan toplantılara da katılmamaktadır. Yunanistan Türkiye ile ikili meselelerini başkalarından medet umarak değil, ancak Türkiye ile masaya oturarak, iş birliği ve diyalog ile çözebilir."

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OYNAT 03:32 Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren sebepler neler? Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan askeri gerilimlerin merkezinde Lozan Antlaşması'nın sebep olduğu hukuki boşluklar var. Anlaşmanın imzalandığı 1923 yılında adaların ekonomik bölgesi, kıta sahanlığı ve hava sahası gibi tanımlar olmadığı için Yunanistan bu durumu uzun yıllardır kendi lehinde kullandı. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren sebepleri anlattı:

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