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İZMİR

Yunanistan hamile anneyi ölüme terk etti: İkizler gözünü Türkiye’de açtı

Yunanistan vahşetine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Avrupa’ya gitme hayaliyle Sisam Adası’na kadar gelen Zeynep Samua, askerler tarafından darp edildi. Hamile olduğuna bakılmadan denizde ölüme terk edilen kadının imdadına Türkiye yetişti. Hastaneye kaldırılan genç kadın ikiz çocuk dünyaya getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan hamile anneyi ölüme terk etti: İkizler gözünü Türkiye’de açtı
Bebeklere Hasan ve Hüseyin ismi verildi.

Yunanistan unsurlarının ölüme ittiği Senegalli anne ikizlerini Türkiye’de kucağına aldı. Yunanistan askerleri tarafından Ege Denizi’nde can salıyla geri itilen düzensiz göçmenler arasında yer alan Senegalli Zeynep Samua, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ikizlerini dünyaya getirdi.

YUNANLAR ÖLÜME TERK ETTİ

Senegal’de yaşayan 22 yaşındaki Ali Hasan ve Zeynep Samua çifti, beraberinde 11 kişiyle yaklaşık 15 gün önce tekneyle Sisam Adası’na geçti. Adada Yunanistan unsurları tarafından yakalanan ve eşyalarına el konulan düzensiz göçmenler şiddete maruz kaldı. 13 kişilik göçmen grup, Yunanistan unsurlarınca bir can salıyla Türk kara sularına itildi.

Ege Denizi’nde sürüklenen düzensiz göçmenler, 15 Kasım’da İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler ilk müdahalenin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

İKİ GÜN SONRA DOĞUM YAPTI

Hamile olan Senegalli kadın, rahatsızlanınca DEÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 34 haftalık hamile Zeynep Samua, 2 gün sonra sezaryenle ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Yunanistan unsurlarının insanlık dışı muamelesini hastane odasında gözyaşları içinde anlatan anne, Hasan ve Hüseyin ismini verdiği ikizlerini sağlıklı bir şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Türk askerlerini görünce şükrettim

  • Zeynep Samua, gözlerini kapattığında hala aklına Yunanistan askerlerinin kendisine ve diğer Senegallilere yaptığı işkencenin geldiğini söyledi. Adaya ulaşır ulaşmaz şiddete maruz kaldıklarını anlatan Samua, şöyle konuştu: Halime olduğuma bakmadan beni ve diğer kişileri denize ittiler. Plastik leğene benzer bir şey vererek bizi denize ittiler. Öleceğimi sandım. O soğuk denizde ölümü gördüm. Hamile olmama rağmen denize ittiler, kalpsizler ve duygusuzlar. Türk Sahil Güvenlik ekiplerini ve jandarmasını görünce yaşayacağımı anladım ve kendimi güvende hissettim. Türk askerlerini görünce Allah’a şükrettim.”

Hasan ve Hüseyin adı verildi

Kurtarıldıktan sonra rahatsızlandığını dile getiren Samua, jandarma tarafından hastaneye getirildiğini söyledi. Türkiye’nin en zor zamanında kendisine sahip çıktığını anlatan Samua, “Türk hükümetine ve bebeklerimi dünyaya getirdiğim hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 2 bebek dünyaya getirmek kolay değil. Türkiye ve sağlık çalışanlarının desteği olmadan bunu başaramazdım.” şeklinde konuştu. Doğumda görev alan uzman doktor Coşkun Armağan ise Senegalli annenin sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdiklerini söyledi. Bebeklere Hasan ve Hüseyin ismini verildi.

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