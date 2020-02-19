Yunanistan ile görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.
Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.
Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.
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