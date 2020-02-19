Gündem Yunanistan ile görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı
POLİTİKA

Yunanistan ile görüşmelerde üçüncü gün tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetleri arasında süren görüşmelerin üçüncü gününün tamamlandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri.
Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlık heyetleri.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelere yarın devam edileceği belirtildi.

Öte yandan, Türk heyeti, Pire Türk Şehitliği ve Atina Silahlı Kuvvetler Ataşeliğini de ziyaret etti.

Türkiye tehditleri vuracak

Türkiye tehditleri vuracak

​Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi açıkladı.
Hedef 5 milyar dolar

Hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de açıkladı.
Virüs komşuda 2 can aldı

Virüs komşuda
2 can aldı

Dünya geneline yayılmaya devam ediyor.
Müzakerelerin <br>tümü askıya alındı

Müzakerelerin
tümü askıya alındı

​UMH Başbakanı Serrac, Libya'daki son durumu açıkladı.
Yeni yağış dalgası geliyor

Yeni yağış dalgası geliyor

​Meteoroloji açıkladı: Serin ve yağışlı hava geliyor.
Erdoğan'a<br>tazminat ödeyecek

Erdoğan'a
tazminat ödeyecek

15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum oldu.

Küçük filozof

Küçük filozof

​Türkiye'nin konuştuğu Atakan: Kitap okuyun.

UKOME'ye 'zam' düzenlemesi

UKOME'ye 'zam' düzenlemesi

​İstanbul'da ulaşıma zam üstüne zam yapmıştı
Komşuya sıçradı

Komşuya sıçradı

Hızla yayılan koronavirüsü sınırımıza dayandı...
Yarım puan<br>daha düştü!

Yarım puan
daha düştü!

​Merkez Bankası faizlerde bir kez daha indirime gitti.
İdlib an meselesi!

İdlib an meselesi!

"FETÖ, 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nu korudu. Gezi tıpkı darbe girişimleri gibi alçakça saldırıdır"
İstanbul'da <br>hava kirliliği alarmı

İstanbul'da
hava kirliliği alarmı

​3 ilçe için uyarı verildi.
Seyyar okula<br>el koydular

Seyyar okula
el koydular

Eğitim hakları da işgal edildi.
Yüzlerce<br>şirket iş ilanı çıktı

Yüzlerce
şirket iş ilanı çıktı

​İhracatta üst üste kırılan rekor istihdama yansıdı.
İtirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı

İtirafçı olan 2 şüpheli serbest kaldı

​Şehit Altuğ Verdi soruşturmasında flaş gelişme.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.