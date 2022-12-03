Gündem Yunanistan medyası NATO teçhizatı taşıyan tren raydan çıktı
POLİTİKA

Yunanistan medyası: NATO teçhizatı taşıyan tren raydan çıktı

Yunanistan medyasından yer alan habere göre, Dedeağaç kentinde NATO tankları ve zırhlı araçlarını taşıyan bir tren raydan çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yunanistan medyası: NATO teçhizatı taşıyan tren raydan çıktı
Dedeağaç

Yunanistan medyasından yer alan haberlerde, Cuma günü sabah saatlerinde NATO'ya ait tankları ve zırhlı araçları taşıyan bir trenin vagonunun Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Fransız İstasyonu yakınında raydan çıktığı bildirildi. Kazanın düşük hızda ilerleyen vagonun ağırlık nedeniyle tekerleğinin raydan çıkarak yan yatması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olay yerine vinç gönderildiği, yürütülen çalışmalar sonucu trenin yolculuğuna devam ettiği aktarıldı.

Askeri teçhizatın nereye götürüldüğüne dair bilgi paylaşılmadı.

New York Times: Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu
DÜNYA
New York Times: Dedeağaç ABD'nin silah merkezi oldu

ABD için kritik öneme sahipti: Yunanistan'dan kritik Dedeağaç Limanı kararı
DÜNYA
ABD için kritik öneme sahipti: Yunanistan'dan kritik Dedeağaç Limanı kararı
Maç golle başladı

Maç golle başladı

​Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda ile ABD karşılaşıyor.
Tüketiciyi aldatan yandı

Tüketiciyi aldatan yandı

​'Efsane' indirimler bakanlığın merceği altında.
CHP Washington’dan Türkiyeyi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABDden çevrimiçi bağlandı

'Yenilenebilir Enerji Endüstri Bölgesi kuruyoruz'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.