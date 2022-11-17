Gündem Yunanistan Türk işçinin naaşına aylarca el koydu
BALIKESİR

Yunanistan Türk işçinin naaşına aylarca el koydu

Çalışmak için gittiği Yunanistan'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Akın Özgün'ün cenazesi iki buçuk aydır çeşitli bahanelerle ailesine teslim edilmedi. Türkiye'nin girişimleri sonucu yurda getirilen Özgün'ün naaşı bugün memleketi Balıkesir’in Havran ilçesinde toprağa verildi.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistan Türk işçinin naaşına aylarca el koydu
Yunanistan’ın teslim etmediği Türk gencinin cenazesi 2 buçuk ay sonra yurda getirildi.

2018 yılında Yunanistan’a çalışmak üzere giden ve Eylül ayında Atina kentinde bir kavgada öldürülen Akın Özgün’ün cenazesi yaklaşık 2 buçuk ay boyunca Yunan makamları tarafından ailesine teslim edilmedi.

İddialara göre, ailesine Özgün’ü vefat haberi bile yaklaşık 40 gün sonra verildi.

Cenazelerini Yunanistan’dan getirmek isteyen aileye bir sürü prosedür gösterilerek cenaze teslim edilmedi. Konu hakkında Havran Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer’e ulaşan aile sorunu anlattı. Konuyu bölge milletvekillerine ileten Hançer’in girişimleri ile İçişleri ve Dış İşleri Bakanlığı devreye girdi. Yapılan çalışma ile Akın Özgün’ün cenazesi bu gün sabaha karşı havayolu ile İstanbul’a getirildi.

Cenaze aracı ile memleketi Balıkesir’in Havran İlçesine getirilen cenaze Eybek Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları ile Havran Mezarlığında toprağa verildi.

Yunanistan’da öldürülen Türk işçi Akın Özgün’ün abisi Murat Özgün kardeşinin cenazesinin yurda getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Özgün, “Allah razı olsun. Önce Allah sonra Cumhurbaşkanımız ve değerli büyüklerimiz en azından bizim acımızı azaltmak için cenazemizin Türkiye'ye gelmesini sağladı" dedi.

Kardeşinin vefatını yaklaşık 40 gün sonra öğrenebildiklerini ve Yunan makamlarının cenazeyi 2 buçuk ay çeşitli bahaneler ile kendilerine teslim etmediğini ifade eden Murat Özgün, “Kardeşim Yunanistan'a çalışmak için gitmişti. Daha sonra orada çalışıyordu. Sonra talihsiz bir olay oldu. Olayda kavgada kardeşim vefat etti. Bize kardeşim öldükten sonra haber vereli aradan 40 gün gibi bir zaman geçti. Bu iki buçuk aylık zaman zarfı içinde demin saymış olduğum büyüklerimin sayesinde verdiğimiz mücadeleyle kardeşimizi buraya kendi vatanımıza, kendi toprağımıza getirdik" dedi.

Acılı kardeş Murat Özgün, “Söylenecek çok şey var ama acımız olduğu için tekrar tekrar büyüklerimden çok teşekkür ederim. Özellikle Sayın Murat Hançer'e teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisinden” dedi. Özgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve cenazenin Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilmesini sağlayan Balıkesir milletvekillerine de teşekkür etti.

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