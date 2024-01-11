Yunanistan'a kaçacaklardı: 10 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 9'u da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Sınır ötesi operasyonlarda 7 terörist öldürülmüştü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirmişti.