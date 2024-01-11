Yunanistan'a kaçacaklardı: 10 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada; "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde." ifadeleri kullanıldı.