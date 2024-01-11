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Yunanistan'a kaçacaklardı: 10 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı

Türkiye, terörle mücadelede kararlı adımlarını sürdürüyor. Edirne'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

11:41 - 11/01/2024 Perşembe
DHA
Edirne
Edirne

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 9'u da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



Sınır ötesi operasyonlarda 7 terörist öldürülmüştü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirmişti.



#Yunanistan
#Edirne
#PKK
1 gün önce
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