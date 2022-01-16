Yunanistan'a kaçacaklardı: Dördü PKK/KCK'lı 6 kişi yakalandı

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: İklim Bakanlığı kuracağız

Gaflarıyla sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmadı. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın iktidarında doğal ekosistemin korunması için İklim Bakanlığı kuracaklarını söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı, 1 Kasım 2021 itibariyle "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirilmişti.

