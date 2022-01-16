Gündem Yunanistana kaçacaklardı Dördü PKK/KCKlı 6 kişi yakalandı
ANKARA

Yunanistan'a kaçacaklardı: Dördü PKK/KCK'lı 6 kişi yakalandı

MSB, Hudut Kartalları tarafından Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan dördü PKK/KCK'lı 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yunanistana kaçacaklardı: Dördü PKK/KCKlı 6 kişi yakalandı
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan dördünün PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

PKK'ya 'Pençe' darbesi: Altı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
PKK'ya 'Pençe' darbesi: Altı terörist etkisiz hale getirildi
Denizsiz kentin ada kalesi

Denizsiz kentin ada kalesi

​Mavi suların ortasındaki Pertek ziyaretçilerini bekliyor.
Son tarih belli oldu

Son tarih belli oldu

​Eski kimlik kartını değiştirmeyenler bu habere dikkat.
BioNTech’ten yeni hamle: Varyantlar için erken uyarı sistemi

​Sıfırın altında -20 derece: Yaklaşık 10 bin kişi oraya akın etti

​Ege Denizi'nde şiddetli deprem.

​Kendisini 'gırgır, şamata' diyerek savundu.

​Köye açılan kurs ev hanımının hayatını değiştirdi.

İlk etabı Filyos Limanı'nda

İlk etabı Filyos Limanı'nda

​En büyük doğal gaz keşfini taşıyacak.
'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

'Yolunu gözlüyoruz dön evine'

​Evlat nöbetindeki amca yeğenine böyle seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.