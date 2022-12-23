Gündem Yunanistana kaçacaklardı Sekiz FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE

Yunanistan'a kaçacaklardı: Sekiz FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan FETÖ şüphelisi 13 kişiden 8'i tutuklandı. Gözaltı işlemleri sonrası zanlılar adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçacaklardı: Sekiz FETÖ şüphelisi tutuklandı
Foto/Arşiv

54. Mekanize Tugay Komutanlığı ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırı askeri yasak bölgede yasa dışı geçişe hazırlanan grup tespit etti.

Yakalananlar arasında mesleklerinden ihraç edilmiş FETÖ bağlantılı öğretmen, katip, diyanet görevlisi, sosyal hizmet personeli olduğu belirlendi.

Gözaltı işlemleri sonrası zanlılar Enez Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan R.K, M.K, İ.H.B, G.B, Ö.F.T, S.B, İ.O. ve R.S. tutuklandı.

Diğer zanlılardan aralarında Kırgızistan uyruklunun da olduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, sınırda grubun yanındaki 8 çocuk da yakınlarına teslim edildi.

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İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 448 eser ele geçirildi
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İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Fatih ve Maltepede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
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Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alınırken, evlerinde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu düşünülen, çeşitli form ve ebatlarda 431 adet sikke, 16 ok ucu ve madalyon ele geçirildi.
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Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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İstanbul’da tarihi eser operasyonu: 448 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda sikke ve obje bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da tarihi eser operasyonu 448 eser ele geçirildi
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İstanbul’da tarihi eser operasyonu 448 eser ele geçirildi
İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonlarda, çoğunluğu sikkeden oluşan 448 malzeme ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli yakalandı.
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