Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HvyAeJSgkg
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HvyAeJSgkg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 6, 2021