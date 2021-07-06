Gündem Yunanistana kaçak geçmeye çalışan 3ü FETÖcü 7 kişi yakalandı
POLİTİKA

Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.

Haber Merkezi AA
Yunanistana kaçak geçmeye çalışan 3ü FETÖcü 7 kişi yakalandı
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"

MSB açıkladı: Bir FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM
MSB açıkladı: Bir FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı
GÜNDEM
MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
GÜNDEM
Yunanistan'a yasa dışı geçmeye çalışan 6 FETÖ'cü yakalandı
Abone Ol Google News
50 bin liralık maliyetle yaptı

50 bin liralık maliyetle yaptı

​Gören bir daha bakıyor, sosyal medyada da ilgi çekiyor.
Bozkırın ortasındaadeta bir vaha

Bozkırın ortasında
adeta bir vaha

'Burada yetişmez' diyenlere inat yaptı: 30 yıllık kazancını yatırdı.
Sağlık Bakanı Koca: Delta plus 3 ilde 3 kişide görüldü

Salgının sonu aşı ile geliyor.

​MHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor.

​Bakan Yanık açıkladı: Bayram öncesi dağıtılacak.

Kuvvetli yağacak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Araba fiyatına satılıyor

Araba fiyatına satılıyor

​Bir buçuk ton ağırlığındaki Paşa alıcısını bekliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.