Gündem Yunanistana kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
EDİRNE

Yunanistan’a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isterken polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistan’a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
​Yunanistan’a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda H.D. yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçtaki 2 kişinin kimlik sorgusunda FETÖ şüphelisi ihraç öğretmenler F.Ş. ve T.A. oldukları belirlendi. Sürücü H.D. ile F.Ş. ve T.A., gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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