​Yunanistan’a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda H.D. yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçtaki 2 kişinin kimlik sorgusunda FETÖ şüphelisi ihraç öğretmenler F.Ş. ve T.A. oldukları belirlendi. Sürücü H.D. ile F.Ş. ve T.A., gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.