Gündem Yunanistana kaçarken yakalanan PKKlı teröristler cezaevine gönderildi
ADIYAMAN

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı teröristler cezaevine gönderildi

Edirne'ye bağlı İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı iki terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistana kaçarken yakalanan PKKlı teröristler cezaevine gönderildi
Yunanistan sınırında yakalanan PKK'lılar tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Hanım Rençber (24) ve Hasan Doymaz (26), sınırda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

PKK ÜYELİĞİNDEN ARANIYORLARDI

Gözaltına alınan ili şüphelinin yapılan incelemede Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Edirne'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rençber ve Doymaz, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Rençber ve Doymaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Teröristle fotoğraftan Meclis'te terör propagandasına HDP-PKK ilişkisi
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HDP'li Semra Güzel'in PKK kampında teröristlerle samimi pozlarının ortaya çıkması terör örgütü PKK'yla HDP bağını yeniden gündeme getirdi. HDP'liler geçmişte, “Öcalan'ın heykelini dikeceğiz', “PKK barış hareketi', “Sırtımızı PKK/YPG'ye yaslıyoruz', “PKK sizi tükürüğüyle boğar' gibi çıkışlarda bulunmuş; TBMM'de PKK marşları söyleyip teröristleri anmışlardı.

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Yunanistan'a kaçacaklardı

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