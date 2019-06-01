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BALİKESİR

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ'cülerin isimleri

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 17 kişi, yanlarındaki 6 çocuk ile yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Yakalanan FETÖ'cüler.
Yakalanan FETÖ'cüler.

Balıkesir’de, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 23 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmek isterken Çıplak Ada açıklarında yakalandı.

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 23 Türk vatandaşının, emniyet, milli eğitim, TSK, sağlık gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve aranma kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirlendi.

  • Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski polisler F.M.D., S.K., Ö.F.T., A.S.T., M.C., aranma kaydı bulunan ihraç Asteğmen H.D., ihraç edilen üsteğmen Ö.Ö., ihraç edilen öğretmenler A.K., Ş.D., H.B., M.D. (aktif öğretmen), ihraç edilen doktor F.B., ihraç edilen sağlık memuru S.G., ihraç edilen katip R.Ö., aranma kaydı bulunan mühendis A.D., ihraç edilen memur A.Ö. ve L.D. ile 6 çocuk oldukları belirlendi.

Kıyı emniyeti unsurları, FETÖ'cülerin içinde bulunduğu tekneye eşlik ederken.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY üyelerini yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçırmaya çalışan kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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