Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisine tutuklama

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Jandarma ekiplerinin, dün 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı terör örgütü DHKP/C şüphelisi V.D.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen V.D., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede de dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.K. ve M.T., jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerinde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.