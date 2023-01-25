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Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisine tutuklama

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 1'i terör örgütü DHKP/C ve 2'si FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere 3 kişi tutuklandı.

17:46 . 25/01/2023 Çarşamba
DHA
Arşiv

Arşiv

Jandarma ekiplerinin, dün 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakaladığı terör örgütü DHKP/C şüphelisi V.D.'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen V.D., savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede de dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelileri M.K. ve M.T., jandarmadaki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İKİ GÖZALTI

Öte yandan güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgedeki denetimlerinde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ/PDY şüphelileri D.Z. ve Ö.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 




#FETÖ
#edirne
#gözaltı
29 dakika önce
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