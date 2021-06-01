Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı

Dünya

İtalya basını: Fransa ve İtalya Türkiye’ye karşı birleşti

Libya Başbakanı Dibeybe'nin İtalya ve Fransa’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren İtalya basını, iki ülkenin Libya konusunda ortak bir strateji izlediğini ve Türkiye’nin etkisini kırabilmek için anlaşmazlıklarını bir kenara bıraktıklarını yazdı.