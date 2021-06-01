Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iQRNgwv0BU
Edirne hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/iQRNgwv0BU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2021