Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Muharrem İnce'den CHP'lilere uyarı: 2018'de bana oy verdiğinizi söylemeyin partiden atarlar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Balıkesir'de vatandaşlara seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisi CHP'ye yüklendi. 2018 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine oy veren CHP'lileri uyaran İnce, 'Bana oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar. Allah bunların eline insanı düşürmesin' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Aydın'da, düzenlenen konuşma sırasında İnce'yi alkışlayan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın görevine son verilmişti.