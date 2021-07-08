Gündem Yunanistana kaçmaya çalışan 4 FETÖcü yakalandı
POLİTİKA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 5 kişi Edirne'de yakalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistana kaçmaya çalışan 4 FETÖcü yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Hudutlarımızda kaçak geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen yayınladığı yeni videoyla örgüt mensuplarına talimat gönderdi. İşaret ettiği Yunanistan'dan 'kardeşlerimiz' şeklinde bahseden Gülen, 'Orada size yeni kapılar açılıyor. Bugün İngiltere kardeşiniz, Almanya, Fransa, Hollanda, Yunanistan kardeşiniz. Oralardan dünyaya açılan kapılarınız var' ifadelerini kullandı.


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