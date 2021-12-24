Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan yedisinin FETÖ, birinin DHKP-C terör örgütü mensubu toplamda sekiz kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
OYNAT 00:43
MSB duyurdu: Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Taarruz(SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetleri İkbal Timlerinin katılımıyla gerçekleşen Ayyıldız-2021 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinden İkbal Timlerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı” ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM
MSB: 13 terörist etkisiz hale getirildi