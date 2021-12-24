Gündem Yunanistana kaçmaya çalışanlar yakalandı
ANKARA

Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan yedisinin FETÖ, birinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistana kaçmaya çalışanlar yakalandı
Hudut gözetlemesi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan yedisinin FETÖ, birinin DHKP-C terör örgütü mensubu toplamda sekiz kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ, 1'inin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

MSB duyurdu: Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
OYNAT 00:43
MSB duyurdu: Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Sualtı Taarruz(SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetleri İkbal Timlerinin katılımıyla gerçekleşen Ayyıldız-2021 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Deniz Kuvvetlerimizin Sualtı Taarruz (SAT) timleri ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinden İkbal Timlerinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen Ayyıldız-2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı” ifadeleri kullanıldı.

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