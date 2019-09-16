Gündem Yunanistana kaçmaya hazırlanan 2si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı
EDİRNE

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi yakalandı. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Haber Merkezi AA
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe çıkışındaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yer alan kişilerin yapılan kimlik sorgusu sonrası H.K, F.E, N.R, G.A. ve A.A. gözaltına alındı.

  • Şüphelilerden ihraç edilen eski emniyet amiri G.A. ve Ticaret Bakanlığında kimyager olarak çalışırken ihraç edilen A.A'nın FETÖ'den arama kayıtlarının olduğu öğrenildi. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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