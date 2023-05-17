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Yunanistan’da infial uyandıran seçim haritası: Türkiye'ye dahil ettiler

Türkiye 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere bir kez daha sandığa gidecek. Seçim yarışını yakından takip eden Avrupa basınında yayınlanan bir harita Yunanistan'ı karıştırdı.

10:52 . 17/05/2023 Çarşamba
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Le Monde

Le Monde

Türkiye 28 Mayıs’ta tekrar seçime gidecek. 13. Cumhurbaşkanının seçileceği seçim Yunan basınında da yakından takip ediliyor.

Adalar Türkiye haritasına dahil edildi

Fransa basınının önde gelen gazetelerinden
Le Monde
'un, Türkiye seçimlerine yönelik yaptığı haberdeki hata Yunanistan'da infial yarattı. Fransız gazete, Yunan adalarını Türkiye'nin seçim haritasına dahil etti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, hatanın düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun kazanması imkansız

Al Arabiya 'Erdoğan'ın rakibi ikinci tur oylama öncesinde gençlere ulaşmaya çalışıyor' yorumunda bulundu.

'Seçimden alınacak ders çok açık' diyen ABD merkezli Washington Post haberinde şu ifadeye yer verdi;

'Türk demokrasisinde, belki de tüm demokrasilerde, kimlik siyaseti her şeyin önüne geçiyor.'

'Kılıçdaroğlu, ilk tur mağlubiyetinin ardından kampanya ekibinde revizyona gitti' diyen İngiltere merkezli Middle East Eye (MEE), İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun yeni Seçim stratejisinin şekillenmesinde daha belirgin bir rol üstlenmeye hazırlandığını yazdı.

'Erdoğan rakibi Türkiye ikinci turda zorlu bir mücadele ile karşı karşıya' başlığını atan Al Monitor haberinde şu ifadelere yer verdi;

  • 'Türkiye'nin laik muhalefet lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk ikinci tur seçimine zorlamayı başarmış olabilir. Ancak 28 Mayıs'ta kazanma şansı çok az.'


#Le Monde
#Yunan adaları
#seçim
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