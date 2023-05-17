Yunanistan’da infial uyandıran seçim haritası: Türkiye'ye dahil ettiler

İstanbul Eyüpsultan'da seçim gecesi eşi, 18 aylık kızı ve yeğeni ile evine giden Mehmet Asan'ın aracı Uğur Işılak'ın AK Parti için hazırladığı seçim müziği çaldığı gerekçesiyle iddiaya göre alkollü bir genç tarafından saldırıya uğradı. Saldırgan önce Asan'a hakaretler yağdırdı ardından darbetti. Eşi ve çocuklarının korku yaşadığını saldırganlardan şikayetçi olduğunu belirten Asan, "Bir şarkıdan dolayı insana bunlar yapılamaz. Sözde özgürlük diyorlar. Dinlediğim şarkıdan dolayı yaptıklarına bak. Eşimin ve kızımın çığlıkları kulağımdan çıkmıyor" dedi.