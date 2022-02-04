Yunanistan'da işkence gören düzensiz göçmenlere Mehmetçik yardım eli uzattı

Yaptırdığı 78 korona virüs testi de pozitif çıkan adam 14 aydır karantinada

Sarıyer'de yaşayan Muzaffer Kayasan 2020 yılında Kovid-19'a yakalandı. O günden bugüne tam 14 ay boyunca yaptırdığı 78 test de pozitif çıkan Kayasan, yetkililerden yardım istedi. Yaşadıklarını anlatan Kayasan, 'Bu 14 aylık süre içerisinde totalde yetmiş altıya yakın test oldum. Yetmiş yedi yetmiş sekizi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak Covid-19 testi pozitif çıktı. Sürekli pozitif çıkıyorum. Ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor.' dedi.