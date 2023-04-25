|
Reklam
Reklam
Gündem

Yunanistan'da 'Mavi Vatan' paniği: AK Parti'nin yayınladığı videodaki detay korkuttu

Yunan Ta Nea gazetesi, AK Parti'nin 23 Nisan videosundaki Türkiye haritası detayına dikkati çekti. Haberde, "Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy adaları ve Batı Trakya, Türk ayının altında" denildi.

15:15 . 25/04/2023 Salı
Diğer
Arşiv

Arşiv

Türkiye,
Doğu Akdeniz
'de önüne çıkarılmak istenen engellere rağmen
Mavi Vatan politikası
nı kararlılıkla sürdürüyor.

Yunanistan ise özellikle Ege'de egemenlik alanını yasa dışı bir şekilde genişletmenin hesaplarını yapıyor.

Yunan basınından Ta Nea gazetesi,
"(Cumhurbaşkanı) Erdoğan, 'Mavi Vatan' doktrinini yeniden gündeme getirerek anlatıyı tekrar değiştiriyor."
diye yazdı.

"Adalar Türk ayının altında görünüyor"

AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kutlama videosuna dikkat çekilen haberde şöyle denildi:

Özellikle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy adaları ve Batı Trakya, seçim öncesinde Türk ayının altında görünüyor.

Türk bayrağının yer aldığı 108 saniyelik reklam, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin sosyal medya hesabına yüklendi.

Atina: Kamusal diyaloğa dönüşmesine izin vermeyeceğiz

Görüntülerden sonra Atina'nın, Ankara'ya mesaj göndererek Türkiye'deki siyasetin iki ülkenin diyaloğu haline gelmeyeceğini söylediği belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Giorgos Arnaoutis, şunları söyledi:
Pozisyonlarımız biliniyor. Türkiye'deki iç siyasi çekişmenin Yunanistan ile Türkiye arasında kamusal diyaloğa dönüşmesine izin vermeyeceğiz.
#Yunanistan
#Mavi vatan
#Ta Nea
24 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.