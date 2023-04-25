Yunanistan'da 'Mavi Vatan' paniği: AK Parti'nin yayınladığı videodaki detay korkuttu

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Yunanistan ise özellikle Ege'de egemenlik alanını yasa dışı bir şekilde genişletmenin hesaplarını yapıyor.
"Adalar Türk ayının altında görünüyor"
AK Parti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin kutlama videosuna dikkat çekilen haberde şöyle denildi:
Özellikle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy adaları ve Batı Trakya, seçim öncesinde Türk ayının altında görünüyor.
Türk bayrağının yer aldığı 108 saniyelik reklam, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle AK Parti'nin sosyal medya hesabına yüklendi.
Atina: Kamusal diyaloğa dönüşmesine izin vermeyeceğiz
Görüntülerden sonra Atina'nın, Ankara'ya mesaj göndererek Türkiye'deki siyasetin iki ülkenin diyaloğu haline gelmeyeceğini söylediği belirtildi.