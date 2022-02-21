Gündem Yunanistanda yanan feribottaki kayıp Türk tır şoförü aranıyor
AYDIN

Yunanistan'da yanan feribottaki kayıp Türk tır şoförü aranıyor

Yunanistan açıklarında İtalya bandıralı feribotta çıkan yangında kayıp olan 11 kişiden birinin Aydınlı

Mehmet Çakır olduğu ortaya çıktı. Ailesi ve yakınları Çakır’dan gelecek iyi haberi dört gözle beklerken, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Yunanistanda yanan feribottaki kayıp Türk tır şoförü aranıyor
Mehmet Çakır

Geçtiğimiz Cuma günü Euroferry Olympia isimli feribotta İtalya seferini yaptığı sırada Yunanistan açıklarında yangın çıkmış, 292 yolcudan en az 281’i kurtarılmıştı.

Yangının ardından kayıp olan 11 kişiden birinin Aydın’ın Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi sakinlerinden 42 yaşındaki Mehmet Çakır olduğu ortaya çıktı.

Yolcu gemisinde bulunan 24 Türk vatandaşı arasında olan ve özel bir taşıma firmasında tır şoförlüğü yapan Çakır’dan halen haber alınamıyor.

Ailesi ve yakınları Çakır’dan gelecek iyi haberi dört gözle beklerken, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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