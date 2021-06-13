Gündem Yunanistandan Ayvalık açıklarında tehlikeli ihlal
BALİKESİR

Yunanistan'dan Ayvalık açıklarında tehlikeli ihlal

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Türk kara sularını ihlal eden Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botu tarafından çıkarıldı. Geri itilen 8 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

Haber Merkezi AA
Yunanistandan Ayvalık açıklarında tehlikeli ihlal
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık önlerinde görevli Türk sahil güvenlik botu, gece saatlerinde Yunan sahil güvenlik botunun Türk kara sularını ihlal ederek bir grup düzensiz göçmeni geri ittiğini belirledi.

Tespiti yapan görevliler hemen botla bu noktaya hareket etti. Sahil Güvenlik Komutanlığınca bölgeye bir bot daha gönderildi.

Yunan sahil güvenlik botu Ayvalık açıklarında ihlal ettiği Türk kara sularından çıkarıldı.
AA
Yunan sahil güvenlik botu Ayvalık açıklarında ihlal ettiği Türk kara sularından çıkarıldı.

İki bot arasında tehlikeli yakınlaşma

Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk sahil güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk sahil güvenlik botunda herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Geri itilen 8 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılarak Ayvalık'a getirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının, insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya ve denizlerin güvenliğini sağlamak üzere 7 gün 24 saat görevinin başında olduğu kaydedildi.

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