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POLİTİKA

Yunanistan'dan insanlık dışı muamele: Ölüme terk edilen göçmenleri Mehmetçik kurtardı

Yunanistan sahil güvenlik gemisinin, düzensiz göçmenleri şişme bota aktarıp, Türk karasularına iterek Ege'nin soğuk sularında ölüme terk etmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedildi. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı.
Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi'nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında, Yunan sahil güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı kötü muamele kayıt altına alındı. Yunanistan'a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler, Midilli Adası'nın kuzeyi, Baba Burnu'nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı.

  • Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı. Yunan askerleri, gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenlerin bulunduğu botu çekmeye başladı.

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Türk karasularına itip kaçtılar

Düzensiz göçmenleri bulundukları botla Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti. Ege'nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise yine Mehmetçik koştu.

Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi
OYNAT 00:46
Yunan askerleri, dövdüğü göçmenleri çıplak gönderdi
Edirne'den Meriç Nehri'ni kullanarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, askeri ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri bazılarını darp ettikten sonra üzerlerindeki paraları ve giysilerini de alarak yarı çıplak halde Meriç Nehri üzerinden geri gönderdi.


Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
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Yunan askerlerinin ölüme terk ettiği göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı
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