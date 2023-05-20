Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 39 kişi yakalandı

Hudut Kartalları geçit vermiyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları geldi. Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından “Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla da durmayacağım” dese de gelen destekler ve özgürlük vaatleri olayın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den Yedili Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu’na bir kez daha destek geldi. Avrupa’da bulunan PKK’lılar da boş durmadı ve ikinci turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. “Kazanacağız. Bunun başka bir alternatifi yok. Özgür yaşam için kazanacağız. Özgür önderlik için kazanacağız. Özgür gerilla için kazanacağız. Özgür kürdistan için kazanacağız” şeklinde bölücü ifadelerin kullanıldığı açıklamada ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istendi.
Kütahya'da kurulan semt pazarında, Cumhurbaşkanı Seçimi için broşür dağıtan CHP'lilere pazar yeri esnafı tepki gösterdi. Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş "CHP kadın kolları üyelerinden biri, pazar esnafı arkadaşa broşür uzatmış. O esnada şehit yakını bir vatandaş, 'Ben şehit verdim. Bunun için mi verdim.' demiş. O da 'Bana mı verdin şehidi, verdiyseniz kendinize verdiniz şehidi.' cevabını verince ortalık karışmış. Argo kelimeler de kullandı" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Mitingi'nde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız'' açıklamasında bulundu.