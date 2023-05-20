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Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 39 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Kartalları tarafından Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ mensubu, 39 kişinin yakalandığını bildirdi.

11:08 . 20/05/2023 Cumartesi
DHA
Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Hudut Kartalları geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi"
denildi.




Avrupa’daki PKK’lı gruplardan Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı: Özgür kürdistan için kazanacağız
Avrupa’daki PKK’lı gruplardan Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı: Özgür kürdistan için kazanacağız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları geldi. Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından “Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla da durmayacağım” dese de gelen destekler ve özgürlük vaatleri olayın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den Yedili Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu’na bir kez daha destek geldi. Avrupa’da bulunan PKK’lılar da boş durmadı ve ikinci turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. “Kazanacağız. Bunun başka bir alternatifi yok. Özgür yaşam için kazanacağız. Özgür önderlik için kazanacağız. Özgür gerilla için kazanacağız. Özgür kürdistan için kazanacağız” şeklinde bölücü ifadelerin kullanıldığı açıklamada ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Mitingi'nde 45 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, ''Cumhur İttifakı olarak ülkemizi böldürtmeyiz ve yarınki seçimle gümbür gümbür sandıklardan çıkacak, ülkemizi bölmek isteyenlere gereken dersi sizlerle beraber vereceğiz. Beyoğlu'nun yiğit evlatları buna müsaade etmeyecektir. Terör örgütleriyle yol yürünerek ülke yönetilmez. Terör örgütlerinin başı ezilerek ülke yönetilir. Cudi, Gabar, Tendürek, Bestler Deresi'nde bunların inlerine girdik mi? Bu malum terör örgütünün parlamentodaki uzantıları bu inleri tekrar aslına döndüreceğiz diyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Bütün mesele, sandıklar. Sandıklardan gümbür gümbür çıkacağız'' açıklamasında bulundu.




#MSB
#Hudut Kartalları
#sınır
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