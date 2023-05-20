Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 39 kişi yakalandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamaları geldi. Kılıçdaroğlu yaşadığı hezimetin ardından “Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla da durmayacağım” dese de gelen destekler ve özgürlük vaatleri olayın gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den Yedili Masa’nın adayı Kılıçdaroğlu’na bir kez daha destek geldi. Avrupa’da bulunan PKK’lılar da boş durmadı ve ikinci turda da Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. “Kazanacağız. Bunun başka bir alternatifi yok. Özgür yaşam için kazanacağız. Özgür önderlik için kazanacağız. Özgür gerilla için kazanacağız. Özgür kürdistan için kazanacağız” şeklinde bölücü ifadelerin kullanıldığı açıklamada ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy istendi.