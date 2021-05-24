Yunanistan’ı uyardı: Olumlu gidişatı sabote etmeyin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile İstanbul Sedef Tersanesi’nde inşası devam eden TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nde incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz’le birlikte tersane yetkililerinden çalışmalara ilişkin brifing alan Akar, “Büyük işler yaptığınıza burada bir kez daha tanık olduk” diyerek çalışanları tebrik etti.

Hulusi Akar

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ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ

Son dönemde yerli ve milli savunma sanayiinde atılan önemli adımlara dikkat çeken Akar, TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi’nin kendileri için önemli bir ihtiyaç olduğunu kaydetti. Akar, “Geminin tamamlanmasıyla önemli bir adım atılacak ve ana vatandan çok daha uzak yerlerdeki hak ve menfaatlerimizle alakalı, bölge ve dünya barışı ile alakalı, dost ve kardeş ülkelerle, müttefiklerimizle olan münasebetlerimiz konusundaki vazifelerimizde bize büyük bir yarar sağlayacak” diye konuştu.

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HAMİLERİNİZE GÜVENMEYİN

Ege, Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunlara da değinen Akar, Yunanistan’ın provokasyona devam ettiğini söyledi: “Yunan komşularımız olumlu gidişatı provoke etmek için ellerinden geleni yapıyor. Bu yolun çıkar yol olmadığını kendilerine hatırlatıyorum. Bu tahriklerle bir yere varmalarının imkanı yok. Ülkemizin, milletimizin hakkını çiğnetmeyeceğiz, oldubittiye müsaade etmeyeceğiz. Yunan komşularımız kendilerine güvensinler, hamilerine değil. Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-ABD, Türkiye-NATO, Türkiye-AB sorunuymuş gibi göstermenin kimseye faydası yok.”

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