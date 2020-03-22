Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti Yunanistan hudut birliklerinin, sınırda bekleyen sığınmacılara müdahalesinde plastik mermi isabet eden bir sığınmacı gözünden yaralandı. Arkadaşları tarafından sahra hastanesine taşınan sığınmacıya ilk müdahale burada yapıldı. Sığınmacı ambulansla devlet hastanesine sevk edildi.

Haber Merkezi 22 Mart 2020, 20:03 Son Güncelleme: 22 Mart 2020, 20:09 AA