Gündem Yunanistanın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti
EDİRNE

Yunanistan'ın attığı plastik mermi sığınmacıyı gözünden etti

Yunanistan hudut birliklerinin, sınırda bekleyen sığınmacılara müdahalesinde plastik mermi isabet eden bir sığınmacı gözünden yaralandı. Arkadaşları tarafından sahra hastanesine taşınan sığınmacıya ilk müdahale burada yapıldı. Sığınmacı ambulansla devlet hastanesine sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Yaralı sığınmacıyı arkadaşları sahra hastanesine taşıdı.
Yaralı sığınmacıyı arkadaşları sahra hastanesine taşıdı.

Yunanistan, sınırında bekleyen sığınmacılara önce tazyikli su sonrasında da yoğun gazla müdahale etti. Müdahalede yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

Sığınmacı, görme yeteneğini büyük oranda kaybetti.

Sığınmacı, arkadaşları tarafından hastaneye taşındı

  • Yunan askeri birliklerince atılan bir plastik mermi ise bir sığınmacının gözüne isabet etti. Arkadaşları tarafından sahra hastanesine taşınan sığınmacıya ilk müdahale burada yapıldı. Sığınmacı ambulansla devlet hastanesine sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan doktor, sığınmacının görme yeteneğini büyük oranda kaybettiğini belirtti.

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