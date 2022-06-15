Yunanistan’ın geri ittiği 58 göçmeni Türk ekipler kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Haziran saat 17.45 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 13 Haziran saat 05.50 sıralarında ise Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 40 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.



Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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