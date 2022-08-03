Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 Ağustos'ta Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği belirtildi. Bu anlara ilişkin görüntülerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği aktarılan açıklamada, 'Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.' bilgisi verildi.