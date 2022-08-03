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ANKARA

Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların Deniz Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistanın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
Yunanistan güçleri göçmenleri Türk kara sularına iterken İHA tarafından görüntülendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 2 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
OYNAT 00:53
Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar İHA ile görüntülendi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiği tespit edilen mülteci botlarındaki göçmenlerin kurtarıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2 Ağustos'ta Ege Denizi'nin Çeşme batısında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği belirtildi. Bu anlara ilişkin görüntülerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA ile tespit edildiği aktarılan açıklamada, 'Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.' bilgisi verildi.


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